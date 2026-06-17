Papa 14. Leo İran-ABD mutabakatını memnuniyetle karşıladı

Katolik dünyasının lideri Papa Leo XIV, İran ile ABD arasında savaşı sona erdirmeye yönelik varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Papa Leo XIV yayımladığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerde hâlâ çözüm bekleyen birçok konu bulunduğunu belirterek, bu sorunların askeri seçeneklere başvurulmadan, diyalog ve diplomatik müzakereler yoluyla ele alınması gerektiğini ifade etti.

Vatikan lideri, "Her ne kadar çözüm bekleyen çok sayıda mesele bulunsa da akılcı ve mantıklı yaklaşım, bu sorunların savaşın sürdürülmesi veya askeri yöntemlere geri dönülmesi yerine diyalog ve diplomatik görüşmeler aracılığıyla çözülmesini gerektirir" değerlendirmesinde bulundu.

Papa Leo XIV, açıklamasının sonunda söz konusu mutabakatın kalıcı ve ilkeli bir barışın önünü açmasını temenni ederek, tarafların istikrar ve barış ortamında geleceğe ilerleyebilmesini umut ettiğini belirtti.