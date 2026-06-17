İran ve Çin, bölgesel blokların merkezinde yer alacak

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün İran Ticaret Odası’nda katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, Tahran-Pekin ilişkilerini değerlendirdi.

Galibaf, Çin’in İran için “benzersiz bir konuma” sahip olduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliğinin ticari boyutun çok ötesine geçmesi gerektiğini vurguladı.

“Çin, bizim için sadece bir müşteri veya ticari ortak değil, gerçek ve stratejik bir ortaktır” diyen Galibaf, gelecekte oluşacak bölgesel bloklarda İran ve Çin’in “merkezi bir rol” oynayacağını öngördüğü belirtti.

Galibaf, dış ilişkilerde önceliklerinin başında ekonominin geldiğini ve bu alanda Çin’in birinci sırada yer aldığını ifade ederek, iki ülke arasında ortak bir finansal sistem kurulması ve lojistik, ulaşım ile altyapı alanlarında derinlemesine mekanizmalar tasarlanması gerektiğini vurguladı.

İran’ın jeopolitik konumu ve yer altı kaynaklarının yanı sıra, “coğrafi siyasi konumunun tek başına ülkeyi en iyi koşullarda yönetmek için yeterli olduğunu kaydeden Galibaf. İran’ı “bir yatırım cenneti” olarak nitelendirdi ve bu potansiyelin harekete geçirilmesi için Çin ile işbirliğinin elzem olduğunu vurguladı.

Galibaf, İran’ın ABD ve İsrail’in saldırganlığına karşı kazandığı direnişin ardından ülkenin uluslararası alanda daha güçlü bir konuma geldiğini söyledi.

İran’ın Çin özel temsilcisi, “Bugün İran’ın dünyadaki konumu, devrimin ilk günlerinden bile daha tanınır hale gelmiştir” diye konuştu.