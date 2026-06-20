Muhsin Rızai: Devrim Lideri'nin son mesajı müzakerelerin çerçevesi olmalı

Devrim Lideri'nin Askeri Danışmanı Muhsin Rızai, özel bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'nin son mesajının kısa ancak kapsamlı olduğunu ve her cümlesinin önemli mesajlar içerdiğini söyledi.

Rızai, Devrim Lideri'nin son aylardaki zorlu süreçte ülkeyi başarılı şekilde yönettiğini belirterek, mesajda devletin farklı kurumlarının görev ve sorumluluklarına dikkat çekildiğini ifade etti.

Devrim Lideri'nin, ABD'nin aşırı taleplerine karşı durulması gerektiğini vurguladığını söyleyen Rızai, "Düşmanın gülümsemesine aldanmamak gerekir. ABD müzakere masasına güç pozisyonundan değil, çaresizlik nedeniyle gelmiştir. Bu nedenle Devrim Lideri'nin mesajı müzakerelerin çerçevesi olmalıdır" dedi.

Diplomatik heyetin bu mesajı ciddiyetle uygulaması gerektiğini belirten Rızai, müzakere ekibinin halka karşı hesap verebilir olması ve görüşmelerin ayrıntıları konusunda kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini ifade etti.

Donald Trump'ın savaş sürecinde yanlış yönlendirildiğini belirten Rızai, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD'deki İsrail yanlısı çevrelerin İran'ın zayıfladığı yönünde Trump'a yanlış bilgi verdiğini savundu. Ancak savaşın ilerleyen günlerinde ABD'nin hedeflerine ulaşamayarak çıkmazla karşılaştığını belirtti.

Rızai ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu, ABD askerlerinin uzun süren çatışmalardan yorulduğunu ve Washington yönetiminin iç ve dış baskılar nedeniyle savaştan çıkış yolu aradığını ifade etti.

Her türlü iyimserliğin karşı taraf tarafından istismar edilebileceğini söyleyen Rızai, olası bir anlaşma metninin hukuki ve teknik açıdan son derece net olması gerektiğini vurguladı ve İran'ın uğradığı maddi zararların da mutlaka takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Müzakerelerin uzatılmaması gerektiğini ifade eden Rızai, belirli bir takvim oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, aksi halde ülkenin belirsizlik ortamına sürükleneceğini söyledi.

ABD ve İsrail'in baskı kurmak amacıyla yeni askeri yöntemlere başvurabileceğini öne süren Rızai, İran Silahlı Kuvvetleri'nin olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu ve sert karşılık vereceğini sözlerine ekledi.