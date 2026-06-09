Rızai: Hürmüz Boğazı’nın yönetimine üçüncü tarafların müdahalesine izin vermeyiz

Devrim Lideri Ayetullah Hamaney’in Askeri Danışmanı Muhsin Rızai, Sputnik’e verdiği demeçte Hürmüz Boğazı’nın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rızai, Hürmüz Boğazı’nın İran ve Umman’ı ilgilendiren bir konu olduğunu belirterek, hiçbir üçüncü tarafın bu stratejik geçiş noktasının yönetimine müdahil olma hakkına sahip olmadığını söyledi.

ABD ve Avrupa ülkelerinin boğazın yönetiminde rol üstlenmesine karşı olduklarını vurgulayan Rızai, “Hürmüz Boğazı yalnızca İran ve Umman’ı ilgilendirir. ABD veya Avrupa ülkelerinin bu stratejik güzergâhın yönetimini üstlenmesine izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Boğazdaki deniz trafiğine de değinen Rızai, her gün yaklaşık 30 geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini ve İran’ın daha yüksek bir deniz trafiğini karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Rızai ayrıca, bazı gemilerin önceden planlanan deniz rotalarındaki hareketlerinin ABD tarafından engellendiğini belirtti.