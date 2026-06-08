Ayetullah Hamaney'in Danışmanı: Ateşkes tüm Lübnan’da uygulanmalı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'in Askeri Danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızai, dün sabah Rusiya Al-Yaum televizyonuna verdiği röportajda, Lübnan’daki mevcut durumun “yapay bir ateşkes” olduğunu belirterek, “ABD ve İsrail Lübnan’da hesap hatasına düştü” dedi.

Rusiya Al-Yaum muhabirinin ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin sorusuna Rızai, “Trump’ın sorunu istikrarsızlığı ve çelişkili açıklamalarıdır; bu da ABD’ye yönelik güvensizliğimizi daha da artırmıştır” yanıtını verdi.

Görüşmelerin tam olarak hangi aşamada olduğu sorusuna ise Rızai, “Şimdilik mesajlar Pakistan aracılığıyla karşılıklı iletiliyor, ancak müzakerelerde hâlâ belirsizlikler var. Trump, müzakere kurallarına uymuyor ve aşırı taleplerde bulunuyor. Müzakerelerin şeffaf olması gerekir” şeklinde cevapladı.