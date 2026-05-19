İran’ın demir yumruğu ABD’yi geri adım atmaya zorlayacak

Devrim Lideri'nin Askeri Danışmanı Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri tehditlerini eleştirerek, İran Silahlı Kuvvetleri ile halkının demir yumruğunun Washington’u geri çekilmeye zorlayacağını söyledi.

Devrim Lideri'nin Askeri Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rızai, Trump’ın önce askeri saldırı için süre verdiğini, ardından ise bunu geri çektiğini belirterek, bunun İran halkı ve yöneticilerini teslim olmaya zorlayacağı yönündeki “boş bir umut” olduğunu söyledi.

İranlı yetkili, “Güçlü silahlı kuvvetlerin ve büyük İran milletinin demir yumruğu onları geri çekilmeye ve teslim olmaya zorlayacaktır” ifadelerini kullandı.

