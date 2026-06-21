Washington’un İran’ı teslim alma planı çöktü

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Rızai, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ABD’nin “güç yoluyla barış” stratejisi kapsamında İran’ı teslim olmaya zorlamayı amaçladığını ancak bu hedefte başarısız olduğunu ifade etti.

Rızai paylaşımında, “ABD, ‘güç yoluyla barış’ stratejisiyle İran’ı teslim olmaya zorlayacaktı. Şimdi ise başarısızlığa uğradıkları için çaresizlik içinde müzakerede ısrar ediyorlar. Ancak düşman, verdiği sözleri tutmadığını göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

Rızai, her türlü aşırı iyimser yaklaşımın karşı taraf tarafından istismar edilebileceğini belirterek, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.