Lübnan'daki İsrail saldırılarında son durum ne?

İsrail ordusunun ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'a bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden saatler sonra İsrail rejiminin Lübnan'a düzenlediği saldırılarda en az 28 kişinin şehit olduğu bildirildi.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının ülkenin güneyindeki çeşitli noktalar ile Bekaa Vadisi'ni hedef aldığını aktardı.

Hizbullah: İsrail İran-ABD anlaşmasını bozmaya çalışıyor

Hizbullah'ın meclisteki grubunun üyesi Hasan Fadlallah, İsrail'in ateşkesi uygulamadığını ve direnişin İsrail'le mücadele hakkını meşru bir şekilde kullandığını söyledi.

İsrail'in İran-ABD anlaşmasını bozmaya çalıştığını anlatan Fadlallah, “Çünkü imzalanan mutabakat zaptı İsrail'in beklentilerini karşılamadı” dedi.

Fadlallah, ateşkesin İsrail ordusunun Lübnan'da kalacağı anlamına gelmediğini, çünkü imzalanan mutabakat zaptının 60 gün içinde müzakereleri öngördüğünü ve İran ile ABD'nin ortak taahhüdü olan Lübnan ile ilgili maddenin uygulanması gerektiğini vurguladı.

Hizbullah: Lübnan’ın güneyinde Siyonist askerleri hedef aldık

Hizbullah Hareketi tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Siyonist askerlerin Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti yakınlarında bulunan bir bölgeye doğru ilerlediği ve grubun bu birlikleri hedef aldığı belirtildi.

Hizbullah, İsrail rejiminin Lübnan topraklarını ele geçirmeye ya da işgal alanını genişletmeye yönelik herhangi bir girişimine karşı koymaya hazır olduğunu vurguladı. Açıklamada, direnişçilerin Lübnan topraklarını savunmak için tam hazırlık içinde olduğu ifade edildi.

Hizbullah ayrıca İsrail güçlerinin gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Ali el-Tahir Tepesi bölgesine sızma girişiminde bulunduğunu bildirdi. Açıklamaya göre, Hizbullah direnişçileri İsrail güçleriyle çatışmaya girdi, ardından İsrail bölgede ve çevresinde hava saldırıları düzenledi.

