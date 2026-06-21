New York Belediye Başkanı AIPAC’a sert eleştiriler

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD’li Senatör Bernie Sanders tarafından düzenlenen ve Demokrat Parti’nin ilerici kongre adayları için yapılacak ön seçimler öncesinde gerçekleştirilen halk toplantısında konuştu.

Konuşmasında American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)’ı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu sert şekilde eleştiren Mamdani, Gazze’deki savaşla ilgili politikaları hedef aldı. Mamdani, “Karşı karşıya olduğumuz vahşet farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

New York Belediye Başkanı, AIPAC’ın en büyük korkusunun Netanyahu kabinesinin yürüttüğü savaşların ve Gazze’deki saldırıların sona ermesi olduğunu savundu.

Eleştirilerini sürdüren Mamdani, AIPAC’ın siyasi nüfuzunu korumak amacıyla “milyonlarca dolarlık kirli parayı” devreye soktuğunu ve bunun Amerikalıları birbirine karşı kışkırtmak için kullanıldığını belirtti.