Dışişleri Bakanı Erakçi'den Bürgenstock sonrası açıklama

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İsviçre'nin Bürgenstock kentinde gerçekleştirilen yoğun müzakerelerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Dışişleri Bakanı Erakçi paylaşımında, "Pakistan ve Katar'ın yorulmak bilmeyen arabuluculuğu, Lübnan'daki savaşı sona erdirmeye yönelik büyük ilerlemeler sağladı." ifadelerini kullandı.

Erakçi, ayrıca petrol ve petrokimya ihracatına yönelik yaptırımların askıya alındığını, deniz ablukasının kaldırıldığını, İran'a ait bazı dondurulmuş varlıkların serbest bırakıldığını ve ülkenin yeniden imarı ile ekonomik kalkınmasını hedefleyen kapsamlı bir planın uygulamaya konulduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı açıklamasının devamında, "İlk gerçek sınav: Lübnan'daki çatışmaları azaltma birimi" ifadelerini kullanarak, oluşturulan yeni mekanizmanın sahadaki etkinliğinin yakından takip edileceğine işaret etti.