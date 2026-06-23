İranlı üst düzey heyet Pakistan'da

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İran arasında imzalanan barış mutabakat zaptının ardından yürütülen diplomatik temasları ele almak üzere resmi ziyaret kapsamında Pakistan’a gitti.

Pezeşkiyan başkanlığındaki üst düzey heyeti taşıyan uçak, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a indi.

İran heyeti, Nur Han Havalimanı'nda Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari ve Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından karşılandı.

Ziyaret çerçevesinde Pezeşkiyan’ın, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuları görüşmesi bekleniyor.

Hükümet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak.

Ziyaretin, İran ile Pakistan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine, bölgesel istikrarın desteklenmesine ve ekonomik iş birliğinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.