Galibaf: İslamabad Mutabakatı, ABD’nin yenilgi ilanına dönüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Bakü’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı’nda bir konuşma yaptı.

Galibaf, ABD’nin İsrail rejimi ile birlikte başlattığı 40 günlük savaşa değinerek, “Bu apaçık cinayette, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey askeri ve siyasi yetkili ve çoğu kadın ve çocuktan oluşan 3 binden fazla İran vatandaşı şehit edildi. 30 binden fazla kişi yaralandı ve İran'ın sanayi, sağlık, eğitim, enerji, ulaşım altyapısı ile binlerce hizmet ve konut birimi hedef alındı” dedi.

Galibaf, “Silahlı kuvvetlerin gösterdiği büyük direniş ve halkımızın meydanlardaki kahramanca duruşu, İran’ın ABD ve İsrail rejimine ağır bedeller ödetmesini sağladı. İmandan beslenen bu direniş, düşmanın hedeflerine ulaşma umudunu kırarak, onları hem sahada hem de müzakere masasında teslimiyete zorladı” ifadesini kullandı.

İran Meclis Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu savaş, milletimize ağır bedeller ödetmiş olsa da, en zor koşullarda dahi halkın direnişinin ve sarsılmaz duruşunun gerçek güç olduğunu ve saldırganların tüm hesaplarını altüst ettiğini açıkça ortaya koymuştur. Kalıcı barış; teslimiyetin, baskının veya aşağılanmanın bir ürünü değil; aksine kudret, onur ve saygının bir neticesidir.

İran milletinin bu zaferi, dünya Müslümanlarına şu kritik mesajı vermektedir: Ulusal bağımsızlığı ve onuru korumak, ancak İslam’ın öğretilerine inanmakla mümkündür.”

Galibaf, İran milletinin bağımsız uluslara irade dayatma döneminin sona erdiğini gösterdiğini söyledi.

Bölgedeki halkların ve devletlerin kendi kaderlerini belirlemesi gerektiğini vurgulayan Galibaf, şunları kaydett:

“İran İslam Cumhuriyeti’nin dış politika stratejisi şu temel esaslara dayanmaktadır: Bölgesel güvenlik, bizzat bölge ülkeleri tarafından tesis edilmelidir. Hiçbir ülke, komşularının güvensizliği içinde kendi güvenliğini sağlayamaz. Ayrıca, bölgedeki ekonomi ve kalkınma tüm bölge halklarının ortak faydasına sunulmalıdır.”

Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat hakkında Galibaf, “İslamabad Mutabakat Zaptı, baskı ve zorlamanın sonucu değil, cesur İran milletinin direnişi ve kararlılığı sonucuydu. Bu mutabakat, diyaloğun ancak karşı tarafın medeni bir millete kendi iradesini dayatmaktan vazgeçip haklarımızı kabul etmesiyle sağlanabileceğini gösterdi. Bu nedenle, İslamabad Mutabakatı, ABD’nin yenilgi ilanı haline geldi” değerlendirmesinde bulundu.