İsrail yine Lübnan'ı vurdu: Şehit ve yaralılar var

Siyonist İsrail ordusunun, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde Yukarı Nebatiye beldesini hedef aldı.

Bir şehit ve 2 yaralı var

RT Arabic kanalına göre Yukarı Nebatiye beldesine düzenlenen saldırıda bir kişi şehit oldu, 2 kişi ise yaralandı.

İsrail’e ait insansız hava araçları da öğleden sonra Yukarı Nebatiye’deki Menzele Mahallesi ile belde meydanına 4 saldırı düzenledi.

Öte yandan İsrail güçleri, Bint Cübeyl ilçesine bağlı Beraşit beldesine 3 ses bombası attı.

İsrail güçlerinin ayrıca Sur ilçesine bağlı Buyut es-Seyyad beldesi yönüne makineli tüfeklerle tarama yaptığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Beyrut hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.



