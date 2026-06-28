Lübnan: İsrail antik miras alanlarını hedef alıyor

Lübnan Kültür Bakanı Ghassan Salame, İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında ülkenin tarihi ve kültürel mirasının da büyük zarar gördüğünü söyledi.

Reuters’a konuşan Salame, İsrail’in yaklaşık dört ay süren hava ve kara saldırılarında Sur’daki UNESCO Dünya Mirası alanı, Nebatiye’deki Memluk dönemi çarşısı, Beaufort Kalesi ve yüzyıllık sınır köylerinin hasar gördüğünü ya da tahrip edildiğini belirtti.

Salame, saldırıların yalnızca bugünün yapılarını değil, Lübnan’ın tarihsel hafızasını da hedef aldığını vurguladı. Bakan, “Bu sistematik yıkım, Lübnan tarihinin ve kimliğinin bir parçasını silmeyi amaçlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sur’daki antik Roma kalıntılarında bir sütun başlığı yerinden koparken, Müslümanlar ve Hristiyanlar için hac noktası sayılan bir dini alan da güneydeki başka bir kasabada yok edildi. Nebatiye’deki Memluk dönemi pazarının İsrail saldırılarıyla ağır hasar aldığı, bazı sınır köylerinin ise İsrail askerleri tarafından yerle bir edildiği bildirildi.

Salame, İsrail bombardımanının Sur’daki antik kalıntılara uzanmasının ardından UNESCO’ya başvurarak kentin “Tehlike Altındaki Dünya Mirası” listesine alınmasını istediğini söyledi. Bu statü, UNESCO ve uluslararası topluma söz konusu miras alanının korunması için daha fazla sorumluluk yüklüyor. Sur henüz bu listeye alınmış değil.

Lübnanlı yetkililer, ateşkese rağmen hasarın tam boyutunun henüz belirlenemediğini belirtiyor. Salame, İsrail askerlerinin Lübnan içinde yaklaşık 10 kilometre derinliğinde bir bölgeyi hâlâ işgal ettiğini ve Lübnanlı yetkililerin bu alana erişemediğini söyledi.