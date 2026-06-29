Irak Başbakanı, İran ve Türkiye'yi ziyaret edecek

Şarku'l Avsat gazetesine konuşan Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, "Fransa, İngiltere ve Almanya gibi kardeş ve dost birçok ülkeyi ziyaret etmemiz için pek çok davet aldık, ancak önemli ortak çalışmalar nedeniyle diğerlerine göre öncelikli olan ziyaretler; Washington ziyaretinin ardından Türkiye Cumhuriyeti'ne, İran İslam Cumhuriyeti'ne ve Suudi Arabistan Krallığı'na olacaktır" dedi.

Zeydi, Irak topraklarını komşu ülkelere saldırmak için kullanmaya yönelik her türlü girişime karşı olduklarını söyledi.

Ali ez-Zeydi, “Iraklılar, IŞİD'e karşı sadece Irak'ı savunmak için değil, aynı zamanda bölgenin güvenliği için de savaştılar. IŞİD Irak'ın kontrolünü ele geçirmiş olsaydı, komşu ülkelerin ve bölgenin ulusal güvenliği tehlikeye girecekti. Bu savaş Irak'a yaklaşık 400 milyar dolara mal oldu” diye konuştu.

