Irak, Şehit Ayetullah Hamaney’in cenaze töreni için hazır

İranDışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in cenaze töreni hazırlıklarını denetlemek üzere Necef kentine geldi. Abbas Erakçi, burada Necef Valisi Yusuf Gennavi ile bir araya geldi.

Görüşmede Gennavi, “Şehit Ayetullah Hamaney için görkemli bir cenaze töreni düzenlemeye hazırız” dedi.

Gennavi, bu töreni, İran ve Irak halkları arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarını daha da güçlendiren “tarihi bir olay” olarak değerlendirdi.

Şehit Ayetullah Hamaney’in Cenaze Töreni Komitesi Başkanı, Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in naaşı için düzenlenecek veda, taziye ve defin törenlerinin yer ve zaman çizelgesini açıklamış ve törenlerin resmi olarak 19 Muharrem Cumartesi günü (4 Temmuz) başlayacağını duyurmuştu.

Irak’ta ise çarşamba gününe denk gelen 8 Temmuz'da cenazenin Necef ve Kerbela şehirlerine götürüleceği, ardından Irak’taki taziye merasiminin lojistik detaylarının açıklanacağı belirtildi.

