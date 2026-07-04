İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan ABD ve İsrail'e gözdağı

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Uzamayi, yayımladığı mesajda, kendisi ve Deniz Kuvvetleri personelinin şehitlerin ideallerine bağlı kalarak görevlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Tuğamiral Uzamayi, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlayan Deniz Kuvvetleri mensupları olarak, "Şehit liderin yolunu güç ve kararlılıkla sürdüreceğimize Allah'a söz veriyoruz." dedi.

Mesajında ABD'yi "terörist", İsrail'i ise "gayrimeşru rejim" olarak nitelendiren Tuğamiral Uzamayi, "İlahi intikamın çok uzak olmadığına inanıyoruz. Hak bayrağı, onun salih halefi ve zamanın velisi tarafından izzet ve kudretin zirvesinde dalgalanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.