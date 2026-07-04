Lübnan'da şehit sayısı 4 bin 303'e çıktı

İsrail reijmi, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılara ilişkin şehit ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında şehit sayısı dünden bu yana 2 artarak 4 bin 303'e yükseldi, 12 bin 202 kişi de yaralandı.

Bakanlık, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 301 kişinin şehit olduğunu bildirmişti.

