Türk ziyaretçiler Şehit Ayetullah Hamaney'e veda için İran'da

İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti Karayolu Ulaştırma Genel Müdürü Arsalan Şükrü, son iki günde 400 Türk ziyaretçinin bu eyalete giriş yaptığını söyledi.

Şükrü, Türkiye ziyaretçi kafilesinin İslam Devrimi’nin Şehit Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in görkemli cenaze törenine katılmak üzere Tahran’a doğru hareket ettiğini söyledi.

Türk ziyaretçilerin 13 otobüsle Tahran'a uğurlandığı belirtildi.

Türkiye ziyaretçi kafilesinin Bazergan Sınır Kapısı’nda yerel yetkililer tarafından karşılandığı öğrenildi.