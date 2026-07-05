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5 Tem 2026 16:52

Türk ziyaretçiler Şehit Ayetullah Hamaney'e veda için İran'da

Türk ziyaretçiler Şehit Ayetullah Hamaney'e veda için İran'da

Türk ziyaretçilerin Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in cenaze törenine katılmak için İran yolculuğu devam ediyor.

İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti Karayolu Ulaştırma Genel Müdürü Arsalan Şükrü, son iki günde 400 Türk ziyaretçinin bu eyalete giriş yaptığını söyledi.

Türk ziyaretçiler Şehit Ayetullah Hamaney'e veda için İran'da

Şükrü, Türkiye ziyaretçi kafilesinin İslam Devrimi’nin Şehit Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in görkemli cenaze törenine katılmak üzere Tahran’a doğru hareket ettiğini söyledi.

Türk ziyaretçilerin 13 otobüsle Tahran'a uğurlandığı belirtildi.

Türk ziyaretçiler Şehit Ayetullah Hamaney'e veda için İran'da

Türkiye ziyaretçi kafilesinin Bazergan Sınır Kapısı’nda yerel yetkililer tarafından karşılandığı öğrenildi.

News ID 1937377

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