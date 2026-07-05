New York Times: Ayetullah Hameney'e veda töreni, İran birliğinin bir gösterisiydi

Milyonlarca kişi, bu sabah Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda şehit Devrim Lideri Seyyid Ali Hamenei ile saldırılarda hayatını kaybeden aile fertleri için düzenlenen cenaze namazına katıldı.

ABD basını: Tahran'da "intikam" sloganları

Amerikan New York Times gazetesi, İran’da düzenlenen cenaze törenine ilişkin kapsamlı bir haber yayımladı. Gazete, Tahran’daki Musalla Camii’nde gerçekleştirilen cenaze namazına, üst düzey yetkililerin de aralarında bulunduğu on binlerce kişinin katıldığını belirtti.

Haberde, tören alanını dolduran kalabalığın sık sık “intikam” sloganları attığı vurgulandı.

Gazeteye göre, Ayetullah Hameney’e veda töreni, İran birliğinin bir gösterisiydi.

Törene katılanların ellerinde İmam Hamaney’in fotoğrafları ve “kanının yerde kalmaması” mesajını içeren pankartlar taşıdığı belirtilen haberde, meydandaki atmosferin intikam çağrılarıyla dolu olduğu ifade edildi.