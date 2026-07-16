Pakistan'da 2 ayrı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen iki ayrı saldırıda en az 3 polis hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

İlk saldırıda silahlı kişiler, eyaletin Yukarı Dir (Upper Dir) bölgesinde güvenlik güçlerine ait bir konvoyu hedef aldı. Saldırıda 3 polis yaşamını yitirirken, 15 kişi yaralandı.

Olaydan saatler sonra ise eyaletin Bannu kentindeki polis karargâhına bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 5 polis yaralandı.

Saldırıların sorumluluğunu şu ana kadar herhangi bir kişi ya da örgüt üstlenmedi.