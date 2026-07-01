Pakistan'da eğitim merkezinin çatısı çöktü: 14 çocuk hayatını kaybetti

Pakistan'ın doğusundaki Lahor kentinde özel bir eğitim merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 çocuk hayatını kaybetti.

Pencap Eyaleti Acil Servisi, ekiplerin enkaz altından çocuklar ile 30 yaşındaki bir öğretmeni çıkardığını açıkladı. Hayatını kaybeden çocukların yaşlarının 5 ile 16 arasında olduğu, çoğunun ise 9 yaşından küçük olduğu belirtildi.

Polis yetkilisi Faysal Kamran, olayda 8 çocuğun da yaralandığını ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Eğitim merkezinin sahibi ile bir kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Pencap Eyaleti Enformasyon Bakanı Azma Buhari, ilk incelemelere göre merkezin resmi kaydının bulunmadığını ve eski bir çatıya sahip özel bir konutta faaliyet gösterdiğini açıkladı. Buhari, ihmal veya kusurun tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında ağır yasal işlem uygulanacağını ifade etti.

Buhari ayrıca, muson yağışları öncesinde riskli binaların tespit edilmesi ve ruhsatsız eğitim merkezleri ile özel eğitim kurumlarına yönelik denetimlerin sıkılaştırılması talimatı verildiğini duyurdu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de olay nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek, benzer faciaların önlenmesi için etkili güvenlik tedbirlerinin alınması çağrısında bulundu.