Galibaf ile Pakistan Senatosu Başkanı Gilani Tahran'da bir araya geldi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ve İsrail saldırısında şehit edilen İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney için düzenlenen veda ve cenaze töreni kapsamında Pakistan Senatosu Başkanı Yusuf Rıza Gilani ile bir araya geldi.

Görüşmede Galibaf, Pakistan parlamento heyetinin törene katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pakistan halkı ve yönetiminin son çatışmalar sırasında İran'a verdiği desteğe teşekkür etti.

Galibaf, "Pakistan halkı hem iyi hem de zor günlerde İran'ın dostu olmuştur." dedi.

Gilani ise Ayetullah Hamaney'nin şehadeti dolayısıyla İran halkı ve yetkililerine taziyelerini iletti. Daha önce birçok kez Tahran'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Gilani, ilk ziyaretlerinden birini İmam Humeyni'nin cenaze törenine katılmak için gerçekleştirdiğini, daha sonra başbakanlığı ve diğer görevleri sırasında da defalarca İran'a geldiğini söyledi.

İran liderliği döneminde ülkenin önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade eden Gilani, "İran için parlak bir gelecek görüyorum. İran'ın ilerlemesi, bölgede barış ve istikrarın güçlenmesine de katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Pakistan Senatosu Başkanı ayrıca, İran Meclisi ile Pakistan Senatosu arasındaki parlamentolar arası iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, iki ülke halkları ve yetkilileri arasındaki temasların artırılmasının ikili ilişkileri daha da ileriye taşıyacağını ifade etti.