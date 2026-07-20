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20 Tem 2026 15:54

ABD'den Ortadoğu'ya yeni yığınak: İran'dan tepki geldi

ABD'den Ortadoğu'ya yeni yığınak: İran'dan tepki geldi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin bölgeye sürekli yeni askeri sevkiyat yapmasına rağmen “savaşı durdurmaya çalıştıklarını” iddia etmesini eleştirdi.

İran Meclis Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin bölgedeki askeri yığınağı ile barış söylemleri arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

ABD’nin bölgeye sürekli yeni askeri sevkiyat yapmasına rağmen “savaşı durdurmaya çalıştıklarını” iddia etmesini eleştiren Galibaf, “Onlar kendi kısıtlı IQ’larını bizim zekâmızla kıyaslayarak bir hesap yapıyorlar” ifadesini kullandı.

Bu tür diplomatik hamleleri “Amerikan oyunları” olarak nitelendiren İranlı yetkili, “Biz artık bu oyunları tanıma konusunda ‘usta’ seviyesine ulaştık ve buna göre hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

Galibaf, açıklamasını “Eylemler, iddiaları yalanlamamalı, aksine doğrulamalıdır” sözleriyle tamamladı.

News ID 1937609

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