Ortadoğu gerilimi petrol fiyatlarını yeniden yükseltti

Cuma günü 88,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 88,1 dolardan işlemi bitiren petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,7 artarak 90,48 dolar kaydetti.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 83,70 dolardan alıcıya çıktı.

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki çatışmaların hafta sonu tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarına ilişkin endişelere neden olmasıyla haftaya güçlü çıkışlarla başladı. Brent petrol haziran ortasından bu yana ilk kez 90 doların üzerine çıkarken, WTI da son bir ayın en yüksek seviyelere geldi.

Brent petrolde teknik olarak 90,05 doların destek, 90,53 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği aktarılıyor.