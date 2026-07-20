İran ve Belarus'un turizmi canlandırma çalışmaları sürüyor

Belarus’un Tahran Büyükelçisi Dmitry Koltsov’un katılımıyla düzenlenen üst düzey toplantıda, İran ve Belarus arasındaki siyasi ve ekonomik kapasitenin turizm alanında somut iş birliklerine dönüştürülmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya; İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, bir grup milletvekili, İran Ticaret Odası yetkilileri, turizm sektörü temsilcileri ve tur operatörleri katılım sağladı.

Toplantıda konuşan Dmitry Koltsov, iki ülke arasında direkt uçuşların açılması için gerekli yasal izinlerin tamamlandığını açıkladı.

Büyükelçi, iki yıl önce Mahan Air tarafından gerçekleştirilen deneme uçuşunun ardından, Belarus Sivil Havacılık İdaresi’nin tüm gerekli izinleri onayladığını belirtti.

Bu gelişmenin, iki ülke arasında imzalanan turizm mutabakat zaptının bir parçası olarak, turizm sektöründe ciddi bir büyüme sağlaması öngörülüyor.

Koltsov, iki ülke arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin güçlü olduğuna dikkat çekerek; ticaret, sanayi ve tıp alanlarındaki başarılı iş birliğinin turizmle birlikte yeni bir boyuta ulaşabileceğini vurguladı.

Dmitry Koltsov ayrıca, turizm acentelerinin bu potansiyeli değerlendirmesi gerektiğini belirterek, İranlı tur operatörlerini Belarus’ta bahar mevsiminde düzenlenecek olan turizm fuarlarına davet etti.