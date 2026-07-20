İran Savunma Bakan Vekili: Füze ve İHA üretimini birkaç kat artırdık

İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza, Parlamento Eğitim, Araştırma ve Teknoloji Komisyonu üyeleriyle yaptığı ortak toplantıda, “Silahlı kuvvetlerin savaş sırasında ihtiyaç duyduğu füze, İHA ve diğer ekipmanların üretimi asla durmadı; bazı alanlarda üretimi birkaç kat artırdık” dedi.

Tuğgeneral İbn'ül Rıza, “Savunma sanayisi, İran’ın ulusal gücünün ve caydırıcılığının ana direğidir ve savaş deneyimi, düşmanla olan coğrafi mesafenin ancak ileri teknolojilere dayanarak telafi edilebileceğini göstermiştir” ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, düşmanın 12 ve 40 günlük savaşlarda dünyanın teknoloji şirketlerinin tüm kapasitesini kullanarak sahaya girdiğini, ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin bu savaştan “teknolojik olarak zaferle çıktığını” sözlerine ekledi.