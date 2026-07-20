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20 Tem 2026 15:04

ABD'de benzin fiyatları artıyor

ABD'de benzin fiyatları artıyor

Washington ile Tahran arasında tırmanan gerilim, ABD’de akaryakıt fiyatlarını yeniden yükseltti.

ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden başlaması, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Bunun ardından ABD'de benzin fiyatları yeniden ortalama 4 dolar seviyesine çıktı. Artan enerji maliyetlerinin önümüzdeki dönemde diğer ürünlerin fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede normal benzinin ortalama galon fiyatı pazartesi günü 4 dolar olarak ölçüldü. Bir yıl önce ise ortalama fiyat 3.14 dolar seviyesindeydi.

Haberde, benzin fiyatlarının eyaletlere göre değişiklik gösterdiği, bazı bölgelerde uzun süredir 4 doların üzerinde, bazı eyaletlerde ise bu seviyenin altında seyrettiği aktarıldı. Fiyat farklılıklarında arz durumu ve vergi oranlarının etkili olduğu belirtildi.
 

News ID 1937607

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