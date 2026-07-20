ABD'de benzin fiyatları artıyor

ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden başlaması, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Bunun ardından ABD'de benzin fiyatları yeniden ortalama 4 dolar seviyesine çıktı. Artan enerji maliyetlerinin önümüzdeki dönemde diğer ürünlerin fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede normal benzinin ortalama galon fiyatı pazartesi günü 4 dolar olarak ölçüldü. Bir yıl önce ise ortalama fiyat 3.14 dolar seviyesindeydi.

Haberde, benzin fiyatlarının eyaletlere göre değişiklik gösterdiği, bazı bölgelerde uzun süredir 4 doların üzerinde, bazı eyaletlerde ise bu seviyenin altında seyrettiği aktarıldı. Fiyat farklılıklarında arz durumu ve vergi oranlarının etkili olduğu belirtildi.

