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21 Tem 2026 15:53

İslamabad'da kritik temas: Mümini ile Şahbaz Şerif bir araya geldi

İslamabad'da kritik temas: Mümini ile Şahbaz Şerif bir araya geldi

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, resmi ziyaret için gittiği İslamabad’da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, dün akşam saatlerinde resmi ziyaret kapsamında Pakistan’a geldi.

Mümini, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakavi’nin daveti üzerine bu ziyareti gerçekleştirdi.

İskender Mümini, önce Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile bir araya geldi.

İranlı Bakan ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ve İran arasında 18 Haziran'da 14 maddelik mutabakat zaptı imzalanmış ve barış görüşmeleri teknik düzeyde yapılmıştı. Çıkmaza giren görüşmelerin ardından ABD, 7 Temmuz'da yeniden İran'a yönelik saldırılarına başlamıştı.

News ID 1937620

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