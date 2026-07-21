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21 Tem 2026 15:05

Hizbullah liderinden Halil el-Hayye’ye tebrik mesajı

Hizbullah liderinden Halil el-Hayye’ye tebrik mesajı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Hamas Siyasi Büro Başkanlığına seçilen Halil el-Hayye’ye bir tebrik mesajı göndererek, direnişin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Hizbullah’tan yapılan açıklamaya göre Şeyh Naim Kasım, el-Hayye’ye hitaben gönderdiği mesajda, bu seçimin “son derece zorlu ve düşmanca koşullar altında” gerçekleştiğine dikkat çekerek, bunun Hamas’ın direniş yolundaki sarsılmaz iradesinin ve kararlılığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Hizbullah'ın, Filistin halkının topraklarını geri alma ve meşru haklarını elde etme hedefleri doğrultusunda Hamas’ın mücadele sürecini desteklemeye devam edeceği kaydedilen mesajda, "Hepimiz İsrail rejimi ve ABD'ye karşı bir mücadele içerisindeyiz. Bu yolda fedakarlık ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Siyonist düşman, Aksa Tufanı operasyonunun üzerinden üç yıl geçmesine rağmen hedeflerine ulaşmayı başaramamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

News ID 1937621

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