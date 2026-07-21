Hizbullah liderinden Halil el-Hayye’ye tebrik mesajı

Hizbullah’tan yapılan açıklamaya göre Şeyh Naim Kasım, el-Hayye’ye hitaben gönderdiği mesajda, bu seçimin “son derece zorlu ve düşmanca koşullar altında” gerçekleştiğine dikkat çekerek, bunun Hamas’ın direniş yolundaki sarsılmaz iradesinin ve kararlılığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Hizbullah'ın, Filistin halkının topraklarını geri alma ve meşru haklarını elde etme hedefleri doğrultusunda Hamas’ın mücadele sürecini desteklemeye devam edeceği kaydedilen mesajda, "Hepimiz İsrail rejimi ve ABD'ye karşı bir mücadele içerisindeyiz. Bu yolda fedakarlık ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Siyonist düşman, Aksa Tufanı operasyonunun üzerinden üç yıl geçmesine rağmen hedeflerine ulaşmayı başaramamıştır.” ifadeleri kullanıldı.