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8 Ağu 2026 20:57

Umman: Hürmüz ile ilgili müzakereler olumlu bir atmosferde ilerliyor

Umman: Hürmüz ile ilgili müzakereler olumlu bir atmosferde ilerliyor

Umman, İran ile Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefere ilişkin müzakerelerin olumlu ve yapıcı ilerlediğini bildirdi.

Umman Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İran ile Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefere ilişkin düzenlemeler konusunda devam eden müzakerelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde ilerlediği teyit edilen açıklamada, tüm tarafların çıkarlarını gözeten müzakereler ile bu kapsamda kaydedilen ilerlemeyi etkileyebilecek eylemlerden kaçınılmasının önemine dikkati çekildi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi bugün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için Umman’la anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtti.

News ID 1937871

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