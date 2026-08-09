Erakçi: ABD ihlallerini telafi etmeden yeniden müzakere mümkün değil

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Muharrem ve Aşura törenleri kapsamında düzenlenen “Dışişleri Bakanlığı Belgelerinde Muharrem ve Aşura” etkinliği sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erakçi, arabulucuların yeniden müzakere yolları bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “ABD tarafından mutabakatın ihlal edilmesine ilişkin hususlar sona ermeden ve ABD gerçekleştirdiği ihlalleri telafi etmeden, bizim açımızdan müzakerelerin yeniden başlaması mümkün değil” dedi.

Bakan Erakçi, Umman ile yürütülen görüşmelerin Hürmüz Boğazı’nda yeni bir deniz güzergâhının belirlenmesine yönelik olduğunu belirterek, bu konuda son aşamaya gelindiğini söyledi.

Erakçi, “Eski güzergâhların yerine yeni güzergâhlar oluşturulacak. Uzmanlar güzergâhlar üzerinde çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte söz konusu düzenlemenin Hürmüz Boğazı’nın açılması anlamına gelmediğini vurgulayan Erakçi, “Bu konuda bir anlaşma sağlanabilir ancak Hürmüz Boğazı’nın açılması bir dizi koşula bağlıdır” diye konuştu.