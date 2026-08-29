Meclis Başkanı Galibaf’tan İslami birliğin önemine vurgu

Galibaf, İran'da Sünni ve Şii Müslümanlar arasındaki birliğin, ulusal gücün ve güvenliğin temel direği olduğunu vurguladı.

Son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin, yabancı güçlerin Müslüman milletlere kalıcı güvenlik sağlayamayacağını kanıtladığını ifade eden Galibaf, bölgesel güvenliğin ancak Müslüman ülkelerin iradesi ve işbirliği temelinde inşa edilebileceğini vurguladı.

Galibaf, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni bölgesel anlaşmalar ve düzenlemeler, Müslüman komşu ülkelerin yabancılar yerine kendi kapasitelerine güvendiği; yıpratıcı rekabetler yerine işbirliği ve kardeşlik yolunu seçtiği yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor."

İslam dünyasındaki birliğin faydalarının son gelişmelerle bir kez daha ortaya konduğunu belirten Galibaf, Müslümanlar arasındaki işbirliğinin, düşmanların yenilgiye uğratılmasında ve hegemonik emirlere karşı durulmasında belirleyici bir rol oynadığını ifade etti.

Meclis Başkanı Galibaf, İslam dünyasının dış müdahalelerden uzak, kendi geleceğini tayin edebileceği; daha fazla birlik, bağımsızlık, güvenlik ve onur yolunda ilerlemesi temennisinde bulundu.