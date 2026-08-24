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24 Ağu 2026 17:57

İran’da Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum günü için büyük etkinlik yapılacak

İran’da Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum günü için büyük etkinlik yapılacak

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kutlu doğum günü münasebetiyle ülke genelinde “Ümmet-i Ahmed (s.a.v.) ” adı altında kutlama etkinliği düzenlenecek. 

“Ümmet-i Ahmed” Ulusal Etkinliği Karargâhı Başkanı Hüccetülislam Muhammed Hacı İsmaili, etkinliğin ikinci döneminin Vahdet Haftası kapsamında ülke genelindeki 31 eyalette eş zamanlı olarak düzenleneceğini açıkladı.

Hüccetülislam Hacı İsmaili, bugün yaptığı açıklamada, “Ümmet-i Ahmed” adlı ikinci ulusal etkinliğin 23-30 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Hüccetülislam Hacı İsmaili, bu yıl için “Ümmet-I Ahmed, Senin İntikamını Almak İçin Tek Yürek” sloganı seçildiğini kaydetti.

Bu tören Tahran’dan Hafte Tir Meynanı’ndan Valiasır Meydanı'na kadar gerçekleştirilecek.
 

News ID 1938106

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