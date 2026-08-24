Çin lideri: Filistin, Ortadoğu'daki en önemli mesele

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, bugün Pekin’deki Büyük Halk Toplantı Sarayı’nda Çin’e resmi devlet ziyaretinde bulunan Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi.

İki lider görüşmede Ortadoğu’daki son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Şİ Cinping, Çin’in kapsamlı bir ateşkes sağlanmasını, çatışmaların durdurulmasını, anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini ve Ürdün dahil bölge ülkelerinin egemenlik ve güvenliğine saygı gösterilmesini her zaman savunduğunu söyledi.

Filistin meselesinin Ortadoğu sorununun merkezinde yer aldığını belirten Şi, çözüm için dört temel ilkeye bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

Şi, siyasi çözümde ısrar edilmesi ve iki devletli çözümden sapılmaması gerektiğini belirterek, Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasının teşvik edilmesi ve bağımsız Filistin devletinin mümkün olan en kısa sürede kurulmasının sağlanması çağrısında bulundu.

“Filistin’i Filistinliler yönetsin” ilkesinin korunması gerektiğini ifade eden Şi, Filistin’in tüm Filistinlilerin ortak yurdu olduğunu ve Batı Şeria’nın yönetimi ile Gazze’nin savaş sonrası yeniden inşasının bu ilke doğrultusunda ele alınması gerektiğini söyledi.

Çin lideri, uluslararası hukukun üstünlüğü temelinde hem mevcut sorunların hem de bunların kök nedenlerinin ele alınarak Filistin meselesinin kapsamlı, adil ve kalıcı biçimde mümkün olan en kısa sürede çözülmesi gerektiğini ifade etti.