Ejei: ABD'nin ekonomik terör girişimi kesinlikle başarısız olacaktır

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, Tahran’ı ziyaret eden Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile görüştü.

Ejei görüşmede, ABD’nin İran halkına yönelik uyguladığı ekonomik terörizme dikkat çekerek, “Trump ve ekibinin İran halkına yönelik ekonomik terör uygulama konusundaki son dönemdeki asılsız iddiaları ve sözde söylemleri yeni bir durum değildir. Amerikalılar 47 yıldır İran halkına karşı her türlü tehdidi savurmaktadır. ABD Başkanı, İranı karşısındaki çok sayıda başarısızlığını örtbas etmek amacıyla, İran halkına yönelik tehditlerini yeniden başlatmıştır. Amerikalılar, bu yeni düşmanca projelerinde de kesinlikle başarısızlığa uğrayacaktır” dedi.

Ejei, "Amerikan rejiminin liderlerinin firavunvari tavrı devam etmeyecek ve İran milleti ile diğer özgür uluslara karşı işledikleri suçların hesabını verecekler” ifadesini kullandı.

Zeydan ise iki ülke arasında imzalanan yargı anlaşmalarının tam olarak uygulanmasının gerekliliğini vurguladı.

Faik Zeydan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar konusunda Irak devleti ve halkının, İran hükümeti ve halkıyla tam bir dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

“Irak, İran’a yönelik ekonomik terörizmi kınıyor”

İran’ın Irak’a verdiği destekleri asla unutmayacaklarını vurgulayan Zeydan, “İran’ın gerek 2003 yılında gerekse terörizm krizi dönemlerinde Irak’a sağladığı destekleri asla unutmayacağız. Irak devleti ve halkı, İran’a yönelik uygulanan ekonomik terörizmi şiddetle kınamaktadır” dedi.

Faik Zeydan, yasal bazı dosyaları görüşmek üzere resmi bir ziyaret kapsamında bugün Tahran’a geldi.