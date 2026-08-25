Tahran'da İran-Pakistan liman ve denizcilik iş birliği toplantısı düzenlenecek

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, İran ile Pakistan arasındaki Liman ve Denizcilik İş Birliği Ortak Komitesi'nin dördüncü toplantısının, Pakistan Denizcilik Bakanlığı'nın üst düzey yöneticileri ve ülkenin liman başkanlarından oluşan üst düzey bir heyetin katılımıyla 25-28 Ağustos 2026 tarihlerinde Tahran'da düzenleneceğini açıkladı.

Toplantı, İran ile Pakistan arasındaki taşımacılık ve transit iş birliğinin geliştirilmesi, iki ülkenin liman kapasitelerinden azami ölçüde yararlanılarak ikili ticaretin, yük ve yolcu taşımacılığının kolaylaştırılması ve çok modlu taşımacılığın geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek.

Toplantı kapsamında taraflar, mevcut deneyim ve kapasitelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak liman ve denizcilik alanlarında orta ve uzun vadeli iş birliği yol haritası hazırlayacak.

Ayrıca teknik konular, yatırım, teknoloji transferi ve transit süreçlerinin kolaylaştırılması alanlarındaki iş birliği başlıkları görüşülecek ve bu alanlarda gerekli mutabakatlara varılması hedeflenecek.

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu'na göre, Ortak Komite toplantısının düzenlenmesi, transit koridorlarının güçlendirilmesi ve İran ile Pakistan limanlarının bölgesel ve uluslararası ticaretteki payının artırılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.