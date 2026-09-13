İran Merkez Bankası Başkanı İstanbul'da: Yeni Bankacılık Mekanizmaları Masada

İran Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti, İslam ülkelerinin merkez bankası başkanlarının katıldığı zirveye iştirak etmek ve ikili temaslarda bulunmak üzere üst düzey bir heyetle İstanbul’a geldi.

İran Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası Başkanı Himmeti, İslam ülkeleri merkez bankası başkanlarının zirvesine katılmak üzere İstanbul’a geldi.

Himmeti’nin İstanbul temasları kapsamında zirvenin yanı sıra üye ülkelerin yetkilileriyle bir dizi ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Görüşmelerde, bankacılık ve ticaret alanındaki ikili iş birliklerinin geliştirilmesi, ticari işlemleri kolaylaştıracak yeni finansal mekanizmaların oluşturulması ve mevcut finansal kısıtlamaların azaltılması konularının ele alınması bekleniyor.

Ziyaretin, İran’ın İslam ülkeleriyle ekonomik ve finansal ilişkilerini güçlendirme ve karşılıklı ticareti kolaylaştırma çabaları açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.