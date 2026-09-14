İran ve Ermenistan arasında gümrükte “Yeşil Koridor” mutabakatı

İran'ın Erivan Büyükelçiliği, gümrük hizmetleri temsilcilerinin toplantısının 12 Eylül İran'ın Culfa kentinde düzenlendiğini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, toplantıda İran Gümrük Hizmetleri Genel Müdürü Ferud Asgari ile Ermenistan Devlet Gelirleri Komitesi Başkanı Eduard Hakobyan'ın, gümrük işlemlerinde “yeşil koridor” oluşturulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca tarafların belgelerin elektronik ortamda paylaşılması, kamyonların geçişinin kolaylaştırılması ve gümrük kontrollerinin koordinasyonu konularını ele aldığı, aynı zamanda iki ülke arasındaki ticaretin hızlandırılması ve artırılması gerektiğine vurgu yaptığı kaydedildi.

Daha önce 3 Eylül'de Ermenistan hükümeti, Ermenistan ve İran topraklarından geçen mallar ve araçlara ilişkin ön bilgilerin paylaşılmasının düzenlenmesine yönelik protokolün imzalanmasını onaylamıştı.

Söz konusu belge kapsamında ticari bilgi ve belgelerin çevrim içi olarak paylaşılması ve kâğıt belgelerin kaldırılması öngörülüyor. Bu uygulamanın gümrük işlemleri için gereken süreyi azaltması ve geçiş süreçlerini hızlandırması bekleniyor.

İran'ın Ermenistan'a açılan tek kara sınır kapısı olan Norduz, İran'ı Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya, Rusya ve Avrupa'ya bağlayan önemli bir geçiş noktası konumunda bulunuyor.