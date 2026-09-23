Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu İçin New York’ta

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81. oturumuna katılmak ve Tahran’ın tutumlarını açıklayıp ortaya koymak üzere New York’a ulaştı.

Mesud Pezeşkiyan, New York’taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda, İran’ın Birleşmiş Milletler nezdindeki Büyükelçisi ve Maslahatgüzarı Gholamhossein Darzi ile bir grup İranlı diplomat tarafından karşılandı.

İran Dışişleri Bakanlığı heyeti, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı heyetinden önce, 21 Eylül 2026 Pazartesi akşamı New York’a gitti. İran Dışişleri Bakanı, ABD Doğu Yakası saatiyle salı sabahından itibaren mevkidaşları ve uluslararası yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ziyaret kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81. oturumuna katılarak İran İslam Cumhuriyeti’nin tutumlarını açıklamanın yanı sıra, toplantıya katılan bazı ülkelerin liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.

Pezeşkiyan ayrıca ABD’de yaşayan ve öne çıkan İranlılarla ayrı bir toplantı gerçekleştirecek; Amerikalı akademisyenler, seçkin isimler ve düşünce kuruluşlarıyla da bir araya gelecek.