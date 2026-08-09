Ulyanov’dan ABD-İran savaşı için diplomasi çağrısı

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine’in, Washington’ın İran’la yürüttüğü savaştan bir “çıkış yolu” araması gerektiğine ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, ABD-İran krizinin çözümünde diplomatik bir yol izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ulyanov, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Etkili bir çıkış stratejisi ancak diplomatik kanallar aracılığıyla takip edilebilir” ifadelerini kullandı.

CNN, cumartesi günü konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Dan Caine’in mevcut askeri seçeneklerin çatışmanın daha da tırmandırılması halinde ters tepebileceği uyarısında bulunduğunu aktardı. Haberde Caine’in, yalnızca hava gücüne dayanılmasının da ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı hedeflere ulaşılmasını sağlamasının düşük ihtimal olduğunu belirttiği kaydedildi.

İki kaynak, Caine’in çatışmayı tırmandırmaya yönelik masadaki askeri seçeneklerden endişe duyduğunu ve bir çıkış yolu bulunması konusunu CIA Direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance dahil olmak üzere kabinenin diğer kilit isimleriyle görüştüğünü doğruladı.