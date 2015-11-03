Türkiye bir Avrupa ülkesi değil, Ortadoğu ülkesi

MHA – İktidar Parti AKP iki gün önce Türkiye genelinde gerçekleşen erken parlemento seçimlerinde 7 Haziran seçimindeki başarısızlığını telafi etti.

Sözü edilen seçimlerde oyların 49.5’ini alan AKP bir daha tek başına bir hükümet kurmayı başardı. 7 Haziran seçimlerinden ortaya çıkan sonuçlara baktığımızda herkesin bir koalisyon hükümetinin kurulacağını beklediği anlaşılır. İktidar Parti AKP’nin bu seçimlerdeki başarısı birçok politika uzmanını şaşırttı.







Politika Uzmanı Semih İdiz konuyla ilgili, MHA’ya verdiği demeçte, “Oylama sonuçları sadece bütün halkı değil, belki AKP’nin kendisini bile şaşırttı. Biz Türkiye’de bir daha etkisiz ve güçsüz bir muhalefetlere tanık olduk” dedi.

Semih İdiz, Parlemento Seçimlerinde oyların çoğunluğunu almada AKP’nin başarılı olduğuna değinerek, “Şu anda Kemalistler ve Liberaller kaygılıdır. Çünkü bu seçimler Türklerin demokratik değerler ve seküler sistemden daha çok ülkenin istikrarı ve bir güçlü liderden yana oluğunu gösterdi” diye ekledi.

Türkiye’nin bir Avrupa ülkesi olmaktan ziyade bir Ortaduğu ülkesine benzediğini belirten Politika Uzmanı Semih İdiz, AKP’ye oy veren halkın yüzde 50’si Türkiye’nin gelecekteki imajından hiç endişelenemiyor, hatta bu yeni imajı bile tercih ediyor” ifadesini kullandı.

M.K