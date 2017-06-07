İran meclisinde silahlı saldırı

İran meclisinde silah sesleri duyuldu. Meclisin içine giren 4 saldırgan, peş peşe ateş açtı. Öten yandan İmam Humeyni Türbesi çevresinde de bombalı saldırı düzenlendi.

Yerel haber ajansları, iki saldırıda 12 kişinin şehit düştüğü ve 42 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Alınan son bilgilere göre, İmam Humeyni Türbesi'nde bir kişi ve meclis binasında da 11 kişi şehit düşmüştür.

Bugünkü saldırılarda 42 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Bu haberler resmi şekilde doğrulanmamıştır.

İranlı yetkililer parlamentodaki dört saldırganın da öldürüldüğünü ve rehine krizinin sona erdiğini açıkladı.