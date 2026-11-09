Al Mayadeen TV kanalına konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Tahran ile Washington arasındaki diplomatik temas sürecine değinerek, İran’ın ciddiyetini ve iyi niyetini göstermek amacıyla sunulan planın uygulama süresini yedi günden iki güne indirdiğini duyurdu.

Müzakere sürecine işaret eden Bekayi, “ABD yönetiminin içinde, İran’la müzakere yürütme sorumluluğu ve yetkisinin hangi kurum veya yetkiliye ait olduğu konusunda açık bir kafa karışıklığı bulunmaktadır. Bazı Amerikalı yetkililer, ülkenin iç siyaset hesaplamalarının ve 2028 başkanlık seçimlerine yönelik kaygıların etkisi altında kaldığı anlaşılan çelişkili talepler öne sürmektedir” ifadlerini kullandı.

İranlı Sözcü, Washington’ın yaklaşımını eleştirerek, ABD’nin taleplerini sürekli değiştirdiğini ve bu tavırla müzakere hedeflerini pratikte değiştirdiğini belirtti.

Bekayi, İran’ın tutumlarını ve tekliflerini arabulucular aracılığıyla şeffaf bir şekilde dile getirdiğini vurgulayarak, taraflar arasındaki temasların doğrudan görüşmeler ve telefon görüşmeleri yoluyla devam ettiğini kaydetti.

Açıklamasının bir başka bölümünde İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile nükleer iş birliği konularına değinen Bekayi, UAEA müfettişlerinin, Buşehr Nükleer Santrali’nde periyodik denetimler gerçekleştirmek üzere yaklaşık 10 gün önce İran’ı ziyaret ettiğini söyledi.

İran’ın diğer nükleer tesislerinin hasar gördüğüne dikkat çeken Sözcü Bekayi, mevcut koşullarda hasar gören tesislerin denetlenmesine yönelik belirli bir protokolün bulunmadığını ve UAEA’nın şu an için bu tesisleri denetleyecek net bir mekanizmaya sahip olmadığını vurguladı.

Bekayi ayrıca ABD’nin ülkenin nükleer tesislerine yönelik sürekli tehditlerine değinerek, böyle bir ortamda hasar gören tesislerin denetlenmesi konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir haklı gerekçesi olmadığını ifade etti.

İsmail Bekayi, “İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun ülke dışına taşınması gündemimizde değil” diye konuştu.



