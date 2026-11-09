Arap medyasına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan savaş uçaklarının son 24 saatte Marib, Saade, Hudeyde, Taiz, Lahic ve El Cevf vilayetlerindeki sivil bölgelere yönelik 103 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Seri, söz konusu saldırıların sivil halk arasında can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtığını belirtti.

Seri ayrıca, gerginliğin tırmanmasından bu yana Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik gerçekleştirdiği toplam hava ve füze saldırısı sayısının 4 bin 563’e ulaştığını bildirdi.