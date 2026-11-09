İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İsrailliler, ABD’yi İran’la sonsuz bir savaşa sürüklemek için gece gündüz çalışıyorlar; bu öyle bir bataklık ki, ne şimdi ne de gelecekte hiçbir başkan (ister Cumhuriyetçi ister Demokrat) buradan çıkış yolu bulamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Galibaf, “Washington ‘Önce İsrail’ zihniyetini bir kenara bırakmadığı sürece, ABD ve müttefikleri hızla karanlık bir döneme doğru ilerleyecektir.” dedi.