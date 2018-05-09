Ruhani: ABD zaten anlaşmaya hiçbir zaman bağlı kalmadı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekileceğine dair yaptığı açıklamaları ardından İran halkına hitap ederek, “Şu andan itibaren nükleer anlaşma İran ile 5 Avrupa ülkesi arasında yapılan bir uzlaşıdır ve daha önce taraf olduğumuz 5+1 ülkeden birisi eksilmiş durumda. Anlaşmaya artık ABD olmadan devam edip ülkedeki ekonomik kalkınmayı sürdüreceğiz” ifadelerinde bulundu.

Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü: ABD anlaşmadan çekildiğini açıkladı, oysaki bunu daha önce de farklı tabirlerle defalarca bildirmişti, fakat onlar aslında ne zaman bu anlaşmaya bağlı kaldıklarını söylemeli, birkaç imza hariç anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirdiler mi hiç?

Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmalarına şunları da ekledi: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun yaptığı duyurulara göre de İran milleti anlaşmadaki tüm taahhütlerine bağlı kalmıştır, ancak bugün bir ülkenin verdiği sözlerini tutmadığını görüyoruz, bu hangi ülke acaba? Nükleer anlaşma küresel bir özelliğe sahip olarak Bileşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan çok taraflı bir anlaşmadır; iki taraflı bir uzlaşı değil.

Hasan Ruhani konuşmalarını şu şekilde sonlandırdı: Tanık olduğumuz koşullarda ise diğer tarafların davranışlarını yakından takip etmeliyiz. Dışişleri Bakanlığımıza Avrupa, Çin ve Rusya’yla bu konuda gerekli müzakereleri yapmasını istedim. Böylece bu süreç için tanıdığımız kısa süre zarfında İran milletinin menfaatleri eksiksiz bir şekilde temin edilirse ABD ile Siyonistlerin isteğine ters anlaşmayı sürdüreceğiz.

Kamran Azar