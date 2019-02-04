Enflasyon yüzde 20,35 oldu!

TÜİK, Ocak ayın enflasyon rakamlarını açıkladı.

Yeni Çağ'ın aktardığı habere göre, TÜFE Ocakta aylık yüzde 1,06 ve yıllık yüzde 20,35 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti aylık yüzde 1,12 ve yıllık yüzde 20,47 yönündeydi. Enflasyon önceki ay aylık bazda yüzde eksi 0,40 ve yıllık yüzde 20,30 olmuştu.

TÜFE’de (2003=100) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,16 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde %3,62, sağlıkta %3,56, eğlence ve kültürde %3,18 ve lokanta ve otellerde %1,07 artış gerçekleşti.