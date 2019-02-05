Dünyada hiçbir ülke İran kadar bağımsız olamaz

Bugün sabah saatlerinde İran Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından Tahran’da düzenlenen “Tamir ve Koruma” toplantısında konuşan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, “İslam Devrimi gerçek anlamıyla birer mucizeydi. İran devrimden önce tamamen ABD’ye bağlıydı; ordu ise ABD’nin planlarını yürütmekle yükümlüydü. Onlar İran’da devrim yaşanmasını asla tahmin etmiyorlardı fakat İmam Humeyni’nin (r.a) sayesinde İslam Devrimi gerçeğe dönüştü.” ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Bakıri sözlerini şöyle sürdürdü: İslam Devrimi İran milletine özgürlük, bağımsızlık ve özgüven armağan etti; düşmanlar devrimin ardından İran halkına karşı komplo yapmaktan çekinmedi ancak milletimiz yoluna devam ederek, iki yüzyıl süren bir dönem boyunca küçük düşürülmenin ardından İslam Devrimi’nin zafere ulaşmasıyla Batı Asya’da büyük bir güç haline geldi.

Genelkurmay Başkanı ilaveten, “Rusya ile dünya güçleri tarafından işgal altına alınıp küçük düşürülen İran tüm bu yıllar boyunca göze gelir bir hasara uğrayıp altyapı ile olanaklarının büyük bir kısmını kaybetmiştir. Karanlık Pehlevi dönemi boyunca her türlü karar alma gücünden yoksun bırakılan ülkemiz günümüzde siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik boyutlarda bağımsız olarak karar alan bir ülke durumuna gelmiştir. Dünyada hiçbir ülke İran kadar bağımsız ve güçlü olamaz.” diye konuştu.

Avrupa’nın İran’la mali mekanizma oluşturarak nükleer anlaşmayı korumaya çalıştığını da değerlendiren Tümgeneral Bakıri şöyle dedi: Avrupa aylardır uğraştığına rağmen bu konuda herhangi bir yöntem bulamamıştır; onlar artık ABD’nin yaptırımlarıyla tehditlerine karşı gayet çaresiz kaldılar. Böyle bir dünyada İran milleti kaderini kendi elleriyle belirlemelidir.