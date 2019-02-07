ABD'nin İran yaptırımları ekonomik terörizmdir

Basın mensuplarına açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları "ekonomik terörizm" olarak niteleyip bunun kabul edilemez olduğunu sölyedi.

ABD’nin İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ile yaptırımların yeniden devreye sokulmasını eleştiren Ryabkov, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının kurduğu Ticari İşlemleri Destekleme Kurumu (INSTEX) adını verdikleri mekanizmayı olumlu karşıladı.

TASS Haber Ajansı'na göre; Ryabkov, İran ile Rusya’nın ticari işlemlerde doları bırkaması gerektiğini vurgulayarak, ülkesinin Tahran Büyükelçisinin bu konuyu ciddiyetle takip ettiğini aktardı.

Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan yaptığı son açıklamada, “Ticaretimizde artık Rus rublesi ve İran riyali kullanacağız. Acil durumlarda ise euro kullanılacak” demişti.